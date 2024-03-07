اكسبو الدوحة يشهد تنظيم الاحتفال باليوم الوطني لتونس وسط حضور شخصيات ودبلوماسيين

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شهد فضاء "الاكسبو هاوس" الخاص بتظاهرة إكسبو الدوحة، أمس الاربعاء ، "الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية التونسية" والذي سجل حضور عدد من السفراء والشخصيات.



وتشارك تونس منذ شهر أكتوبر 2023 والى غاية مارس 2024، في تظاهرة اكسبو الدوحة من خلال وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت اشراف وزارة الفلاحة وبالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة وفق بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة الخميس.



وتشارك تونس منذ شهر أكتوبر 2023 والى غاية مارس 2024، في تظاهرة اكسبو الدوحة من خلال وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت اشراف وزارة الفلاحة وبالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة وفق بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة الخميس.

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وتضمن يوم تونس عددا من الفقرات تبرز مكامن القطاع الفلاحي وأهم مميزات مناخ الاستثمار بالبلاد التونسية اضافة الى التعريف باستراتيجية البلاد التونسية في مجابهة مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الفلاحي.



وتضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني لتونس تقديم عرضين تونسيين الأول موسيقي والثاني خاص باللباس التقليدي التونسي أمنه المركز الوطني لفن العرائس.