الأمين العام لاتحاد الشغل: "نتمنى ان تلتقط السلطة السياسية رسالة تحركاتنا النضالية في اتجاه الضغط الايجابي"

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قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في اختتام أعمال الهيئة الادارية الوطنية اليوم الخميس بالحمامات، "نتمنى ان تلتقط السلطة السياسية رسالة تحركاتنا النضالية في اتجاه الضغط الايجابي والدفاع عن الحق النقابي والمطالبة بفتح الحوار وتحقيق المطالب الاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات".



وأفاد الطبوبي في تصريح اعلامي ان الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة اليوم خصصت لتقييم التجمع العمالي ليوم 2 مارس واتخذت قرارا "بالمحافظة على ديناميكية النضال"، مبينا ان الخطوات النضالية المزمع تنظيمها ستصدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد.





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وأضاف "لا يمكن اليوم في القرن الحادي والعشرين وبعد 78 سنة من تأسيس الاتحاد ان يطالب الاتحاد بالحوار الاجتماعي او بالحق النقابي".



وكشف من جهة اخرى ان الاتحاد سيدشن بمناسبة عيد الشغل يوم 1 ماي مقره المركزي بعد تهيئته وترميمه، قائلا "سنعود الى الساحة الام وساحة النضال ساحة محمد علي وستكون مناسبة لتدشين دار الاتحاد ولتنظيم تجمع نقابي في حجم المنظمة تتخلله مسيرة وطنية".

وذكر ان موقف الهيئة الادارية الوطنية من الشان العام سيصدر في بيان الهيئة وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة والفردية وحول حقوق التنظم وتنقية المناخات في الانتخابات الرئاسية التي قال "نريدها شفافة وذات مصداقية وتعطي قوة دفع للامام في المستقبل".



ولاحظ ان الاتحاد منظمة وطنية وهو معني على حد السواء بالشأن الاجتماعي وبالشأن العام في البلاد باعتبار تداعياته الايجابية او السلبية على المناخ الاجتماعي".