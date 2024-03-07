توزر: ملف النزل المغلقة وملعب الصولجان محل اهتمام جلسة عمل لمتابعة المشاريع السياحية

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تم خلال جلسة عمل، عقدت عشية امس الأربعاء بمقر الولاية، وخصصت لمتابعة المشاريع السياحية في ولاية توزر وخاصة المنفذة عن طريق الوكالة العقارية السياحية، التطرق الى ملف النزل المغلقة وملعب الصولجان المهجور كليا منذ أكثر من 10 سنوات.



كما تم بالمناسبة، تدارس إمكانية إيجاد حلول عملية لإعادة استغلال هذه المنشآت السياحية، وكذلك الانتزاع للمصلحة العامة، وكان مشروع توسعة المنطقة السياحية بتوزر أحد الملفات الرئيسية في الجلسة، حيث وقع التأكيد على ضرورة التنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة للتسريع في تحديد مكوناتها من طرف مكتب الدراسات.

ومن المبرمج أن تتضمن توسعة المنطقة السياحية بمدينة توزر، مشاريع سياحية مختلفة تتماشى مع المتطلبات الحالية والقادمة، للنشاط السياحي، فضلا عن انجاز دراسة معمقة حول مكونات المشروع، مع الاخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية ومتطلبات السوق السياحية.



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ووقعت بالمناسبة دعوة الوكالة العقارية السياحية الى إمكانية احداث وتهيئة مناطق سياحية في باقي بلديات الولاية، بتخصيص قطع أرض للغرض خلال اعداد أمثلة التهيئة العمرانية ونظرت الجلسة كذلك في وضعية المقاسم السياحية الشاغرة والراجعة بالنظر للوكالة العقارية السياحية، للعمل على توظيفها قصد مزيد تطوير القطاع، فضلا عن متابعة مشروع تأهيل القريتين القديمتين بكل من تمغزة وميداس الموكل إنجازها للوكالة.