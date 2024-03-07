انس جابر تلاقي الامريكية كاتي فولينيتس غدا الجمعة في مستهل مشوارها بدورة اينديان ويلز الامريكية للتنس

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تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا غدا الجمعة مشاركتها بدورة اينديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة التي تقام من 6 الى 17 مارس الجاري بمجموع جوائز مالية قدرها 9,258,080 دولار بملاقاة الامريكية كاتي فولينيتس المصنفة 131 عالميا لحساب الدور ال32 في مباراة مبرمجة مبدئيا على الساعة السابعة ليلا بتوقيت تونس.

وكانت كاتي فولينيتس ترشحت الى الدور ال32 بفوزها في الدور الاول من الجدول الرئيسي على الروسية ميرا اندريفا المصنفة 38 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-5 و7-5).