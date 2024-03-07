وزير التعليم العالي يدعو الى مضاعفة الجهود لتقديم خدمات ترتقي لتطلعات الطلبة خلال شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d0d00b8e8465.12725549_ofpinhelgqmjk.jpg width=100 align=left border=0>

شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير خلال جلسة العمل التي جمعته مؤخرا بمقرّ الوزارة بممثلي دواوين الخدمات الجامعية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم على ضرورة مضاعفة الجهود المتعلّقة بحسن استقبال الطلبة وتوفير جميع الوسائل لتسهيل عملية التواصل معهم وتقديم خدمات ترتقي لتطلّعاتهم.



وتم خلال هذه الجلسة، التي حضرتها المديرة العامة للشؤون الطالبية أحلام الدخلاوي و المدير العام للمصالح المشتركة محمد الظريف و مستشار بديوان الوزير فيصل البقلوطي، والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية (عن بعد)، استعراض أهمّ الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المؤسّسات الراجعة لها بالنظر و المتعلّقة بالخصوص بالتزوّد بالمواد الغذائية اللاّزمة.





...



ودعا وزير التعليم العالي من جهة أخرى إلى العمل على تقليص إجراءات الحصول على المنح الجامعية قصد صرفها للطالب/ة في أفضل الآجال، مشدّدا على ضرورة توحيد الآجال والإجراءات المتعلقة بالحصول على المنحة صلب دواوين الخدمات الجامعية وضرورة التنسيق بينهم في هذا الخصوص.

