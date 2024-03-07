قابس: احياء الذكرى الثامنة لاستشهاد محمد عفيف وعبد السلام السعفي في ملحمة بنقردان

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أحيت ولاية قابس، اليوم الخميس، الذكرى الثامنة لاستشهاد فقيدي الحرس الوطني في ملحمة بنقردان (ولاية مدنين) البطلين محمد عفيف وعبد السلام السعفي.



وقد انتظم بهذه المناسبة بروضة الشهداء بالحامة، باشراف الكاتب العام للولاية غالب القلالي، وحضور السلط المحلية وعدد من القيادات الأمنية وعائلة الشهيد محمد عفيف، موكب خاشع تمت فيه تلاوة فاتحة الكتاب على روح الشهيد.

كما انتظم موكب مماثل بمقبرة بوشمة من معتمدية قابس الغربية، تمت فيه تلاوة فاتحة الكتاب على روح الشهيد عبد السلام السعفي، وقد حضرت الموكب السلط المحلية وعدد من القيادات الأمنية وعائلة الشهيد.



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وكان ثلاثة من أبناء ولاية قابس قد استشهدوا في ملحمة بنقردان وهم محمد عفيف وعبد السلام السعفي من أبناء الحرس الوطني وعبد الباسط المري من المؤسسة العسكرية.