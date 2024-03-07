بن عروس: تنظيم ملتقى جهوي حول التكوين الاشهادي التخصصي في مجال تركيب وصيانة شبكات الألياف البصرية

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انتظم مساء امس الاربعاء، الملتقى الجهوي حول التكوين الاشهادي التخصصي في مجال تركيب وصيانة شبكات الألياف البصرية، بالمركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية بولاية بن عروس ، وذلك في إطار تعزيز التعاون التونسي السويسري في مجال دعم التكوين الاشهادي في المجال.



وقال والي بن عروس عز الدين الشلبي، الذي اشرف على الملتقى، ان هذا المشروع الممول من قبل الكنفدرالية السويسرية للفترة الممتدة بين 2021 و2026، سيعمل على الرفع من معدلات التشغيل في صفوف الشباب وتحسين مردودية المؤسسات الاقتصادية في هذا المجال، واكد أهمية إحداث الشركات الأهلية باعتبارها إضافة نوعية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وعامل هام في توفير مواطن شغل إضافية في مختلف المجالات .





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يشار الى ان الملتقى حضره، كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية بوزارة التشغيل رياض شود، وممثل عن المركز الوطني لتكوين المكونين ورئيس الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصالات توفيق حليلة، ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس فابريتسيو بوراتي.