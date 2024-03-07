جلسة عمل وزارية حول تفعيل نظام المبادر الذاتي وتنظر في الوضعية المالية لعدد من المنشآت ذات المساهمات العمومية

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انعقدت مساء أمس الاربعاء 06 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، جلسة عمل وزارية تمحورت حول مواصلة النظر في المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي، وذلك بحضور وزيرة المالية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزير التكوين المهني والتشغيل.



وتم خلال هذه الجلسة المصادقة على المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لجميع التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 04 جويلية 2023.





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ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى مساندة مجهودات الحكومة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.





الوضعية المالية لعدد من المنشآت ذات المساهمات العمومية



كما تناولت جلسة عمل وزارية أمس، الأربعاء، الوضعية المالية لعدد من المنشآت ذات المساهمات العمومية والسبل الكفيلة بتطوير حوكمتها.



كما تطرقت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى أهميّة ضبط برنامج عمل استراتيجي من شأنه أن يساعد هذه المنشآت ذات المساهمات العمومية على ضمان ديمومتها في المدى المتوسط والبعيد.



وجرت الجلسة بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، وبحضور وزيرة المالية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ومحافظ البنك المركزي التونسي.