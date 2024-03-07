وكالة إحياء التراث : معلم "كنيسة القدّيس لويس بقرطاج"  يفتتح جزئيا للعموم يوم الجمعة 8 مارس

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أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن معلم كنيسة القديس لويس بقرطاج ستفتتح جزئيا وبشكل مؤقت يوم الجمعة 8 مارس 2024 حتى يتمكّن زوّار المواقع الأثرية بقرطاج والمهتمّين بالتّراث من الاطّلاع على هذا المعلم التّاريخي الهام.



وسيفتح هذا المعلم أبوابه للعموم مؤقتا "إلى حدود انطلاق أشغال تهيئة متحف قرطاج ومحيطه المباشر" وفق ما أعلنت الوكالة في بلاغ أمس، مذكرة بأنها في إطار مشروع إعادة تأهيل هضبة بيرصة وإثراء مسلك الزّيارة بالموقع، وتحت إشراف وزارة الشّؤون الثّقافيّة، قامت بتهيئة وتأمين فضاء كنيسة القدّيس لويس بقرطاج بالتّنسيق مع المعهد الوطني للتّراث والوكالة الفرنسية للخبرة الدولية، وذلك بعد الحصول على التّراخيص اللاّزمة من مصالح الحماية المدنيّة. وهو مشروع المموّل من "الاتحاد الاوروبي" في إطار برنامج "تونس وجهتنا" .





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وأشارت الوكالة في بلاغها أنه حرصا على حسن استقبال الزوار تمّ تكوين وسطاء ثقافيين لتقديم لمحة عن خصوصيات المعلم وتيسير التعرف على مكوّنات المشروع بالإضافة إلى تأثيث الفضاء بمعلّقات تفسيريّة في الغرض.



وأكدت على أنّه سيتمّ الإبقاء على نفس معلوم الدخول المخصّص بالنسبة لزيارة المواقع الأثرية بقرطاج، وكذلك المحافظة على التوقيت العادي المعتمد سابقا.



وبمناسبة شهر رمضان سيكون فضاء الكنيسة مفتوحا للزوار مجانا من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الساعة الحادية عشر وذلك بداية من الجمعة 15 مارس 2024.





