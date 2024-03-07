الصحفي خليفة القاسمي يغادر سجن المرناقية

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تم مساء الأربعاء إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي من سجنه بالمرناقية بعد صدور قرار من قبل محكمة التعقيب يوم الأربعاء 06 مارس 2024 يقضي ب "النقض والإحالة" بعد أن كان يقضي حكما بخمس سنوات على خلفية عمل صحفي، حسب ما أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وتوجه ليلة اليوم الأربعاء وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقيادة النقيب زياد الدبار لاستقبال الصحفي خليفة القاسمي لحظة خروجه من السجن..
وتوجه ليلة اليوم الأربعاء وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقيادة النقيب زياد الدبار لاستقبال الصحفي خليفة القاسمي لحظة خروجه من السجن..
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