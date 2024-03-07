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الصحفي خليفة القاسمي يغادر سجن المرناقية

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Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 00:44 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تم مساء الأربعاء إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي من سجنه بالمرناقية بعد صدور قرار من قبل محكمة التعقيب يوم الأربعاء 06 مارس 2024 يقضي ب "النقض والإحالة" بعد أن كان يقضي حكما بخمس سنوات على خلفية عمل صحفي، حسب ما أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
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وتوجه ليلة اليوم الأربعاء وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقيادة النقيب زياد الدبار لاستقبال الصحفي خليفة القاسمي لحظة خروجه من السجن..


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