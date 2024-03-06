وزير الخارجية يؤكد في القاهرة حرص تونس على تعزيز التضامن العربي ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية

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أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمته خلال أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة اليوم الاربعاء بالقاهرة، حرص تونس على تعزيز التضامن العربي وتدعيم العمل العربي المشترك في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه المنطقة العربية، وعلى موقف تونس الدائم والداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، وحقه في تأسيس دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



كما سجلت تونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، تأييدها للقرار الصادر عن الاجتماع، باستثناء ما ورد فيه من إشارة إلى حدود 04 جوان 1967 وحلّ الدولتين، وذلك تكريسا لموقفها الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.





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وأوردت الوزارة في بلاغها، أنه تم التوافق بين الوزراء على الاكتفاء بإلقاء كلمات الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيسي الدورة السابقة والحالية للمجلس، ووزيري الخارجية الفلسطيني والجزائري، باعتبار الجزائر العضو العربي غير الدائم في مجلس الامن الدولي، وتوزيع بقية كلمات الوفود على الإعلام واعتبارها من وثائق دورة المجلس.



يشار الى أن وزير الخارجية، تحادث على هامش هذه الدورة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع نظرائه من الكويت وموريتانيا وسوريا ومصر.





