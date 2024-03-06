حجز كميات هامة من المخدرات بجهة المرسى بتونس وهرقلة بسوسة

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حجزت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، 35 الف قرص مخدر و83 صفيحة من مخدر القنب الهندي وحوالي 1 كغ من مخدر الكوكايين وحوالي 250 غراما من مخدر الهيروين، ومبلغا ماليا قدره 118 الف دينار و5 آلات وزن إلكترونية، ودراجة نارية كبيرة الحجم ومجموعة من المجوهرات الفاخرة.



وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه على إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية المذكورة، مفادها إنخراط إمراة في مجال ترويج المخدرات بجميع أنواعها، تم إجراء جملة من التحريات الميدانية والتعرف على مقر إقامتها بجهة المرسى الغربية ومداهمته بعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 ، الى جانب مداهمة منازل أخرى لشريكيها.





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وأكدت أنه تم الاحتفاظ بشخصين بعد مراجعة النيابة العمومية، وإدراج 3 أشخاص آخرين بالتفتيش ومواصلة الأبحاث من قبل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات.



كما أوردت الوزارة في بلاغها، أن وحدات الحرس الوطني التابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالوسط، ألقت القبض على 3 أشخاص داخل سيارة وحجزت لديهم حوالي 680 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغا ماليا.



وبينت أنه بالتحري معهم، تبين أنهم قادمين من سوسة في إتجاه تونس العاصمة، قبل أن يتم الإشتباه فيهم من قبل الوحدات المذكورة بمحطة الإستخلاص بهرقلة والقبض عليهم .



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، أذنت بإحالة الموضوع إلى الإدارة الفرعية للمخدرات للحرس الوطني ببنعروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية، ومواصلة الأبحاث.

