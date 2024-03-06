رابطة الباحثات وجمعية جامعيون تدعوان إلى معالجة صعوبة نفاذ النساء الى مواقع اتخاذ القرار في التعليم العالي والبحث العلمي

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دعت كل من الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات وجمعية جامعيون تونسيون من أجل الحريات والحقوق الأكاديمية، الى ضرورة معالجة الأسباب العميقة التي تواجه النساء في الارتقاء الوظيفي وتحمّل المسؤوليات بمواقع اتخاذ القرار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.



واعتبرتا في بيان مشترك بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، أن تطور حضور النساء في مختلف مراحل التعليم العالي والبحث العلمي لا يحجب وجود صعوبة في نفاذهن الى سلم المسؤوليات، مشيرة، الى أن وجود المرأة في مختلف الهيئات والمسؤوليات البيداغوجية والإدارية في الجامعات ومراكز البحث لا يعكس تمثيليتها الحقيقية.





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ولاحظ المصدر ذاته، ان الاحتفاء بيوم المرأة العالمي يمثّل فرصة لتجديد الوفاء لكافة حقوق النساء وهو مناسبة للتأكيد أن أوضاع النساء وحقوقهن جزء لا يتجزأ من محاور التنمية، وأن قضايا تمكين المرأة يصل مداها في تأثرها وتأثيرها إلى المجتمع ككل.



وحيّت كل من الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات وجمعية جامعيون تونسيون من أجل الحريات والحقوق الأكاديمية، المرأة التونسية على تميزّ أدوارها في منظومة التعليم العالي، وذكّرتا أن الطالبات يمثّلن ثلثي العدد الجملي للطلبة فيما تناهز نسبة النساء 50 بالمائة في إطار التدريس والبحث في التعليم العالي بمختلف الاختصاصات.







