وزارة الصحة: جلسة عمل حول تكثيف الأنشطة التّوعويّة والتّحسيسيّة لتعزيز السّلوك الغذائي المتوازن خلال شهر رمضان

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في إطار الحرص على إنجاح برنامج العمل لترشيد استهلاك الموادّ الغذائيّة والحفاظ على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم، انعقدت يوم الإثنين 04 مارس 2024 بمقرّ وزارة الصحّة جلسة عمل جمعت ممثّلي الهياكل المختصّة بالوزارة بعدد من ممثّلي المنظّمات والغرف المهنيّة المعنيّة بصناعة المنتجات الغذائيّة وترويجها.





وتمّ خلال الجلسة التطرّق إلى أهمّية انخراط جميع المتدخّلين لتكثيف الأنشطة التّوعويّة والتّحسيسيّة بضرورة انتهاج السّلوك الاستهلاكي والغذائي المتوازنين وترشيدهما، خلال شهر رمضان وطيلة أيّام السّنة لحماية صحّة المواطن من المخاطر، إضافة إلى التطرق لموضوع التجارة الموازية التّي تمثّل تهديدا لصحّة المواطن وضرورة إحكام الرّقابة على مستوى الإنتاج ومسالك التوزيع والعرض بالتأكيد على احترام شروط حفظ الصحّة والسلامة الغذائيّة لكافّة المنتجات.