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تعزيز التعاون في التربية والتعليم بين تونس وسوريا محور لقاء بين وزير التربية وسفير الجمهورية العربية السورية

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 19:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
مثلّ تبادل وجهات النظـر حـول نسق تطور العلاقات التونسية السورية، وكذلك استعراض اوجه التعاون الممكنة بين البلدين في جميع المجالات العلمية والتعليمية والتربوية ، محور لقاء جمع اليوم الأربعاء كلا من وزير التربية محمد علي البوغديري وسفير الجمهورية العربية السورية بتونس محمد محمد .

وتم خـلال اللقاء استعراض نسق تطور العلاقات التونسية السورية، وبحث الطرفان سبل تقديم الخدمات الفنية بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في البلدين.

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واعتبر وزير التربية أن هذا اللقاء يُشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح بعد عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين بفضل حكمة وبعد نظر قيادة البلدين.

ومن جهته أكّد السفير السوري أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية باعتبارها المجالات الأكثر ثباتاً واستقراراً للمضي قدماً من أجل تحقيق المزيد من الرقي والتقدم في العلاقات التونسية السورية .

كما أبلغ السفير تحيات وزير التربية السوري الى نظيره وزير التربية التونسي، وفق ما جاء في بلاغ نشرته وزارة التربية عقب اللقاء.



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