المنستير: يوم تحسيسي حول الاتجار بالأشخاص لفائدة 52 إطارا من إطارات الشباب بالجهة

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مثّل الاتجار بالأشخاص محور يوم تحسيسي نظمته، اليوم الأربعاء، بالمركب الشبابي علي السخيري بالمنستير، كلّ من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لفائدة 52 من مديري وإطارات الشباب بالجهة، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا المتفقد العام للشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير عاطف مسعود.

ويتنزل هذا اليوم التكويني وهو الأوّل بولاية المنستير ضمن برنامج الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يستهدف تكوين جميع المتدخلين في رصد عمليات الاتجار بالأشخاص، حسب قيس بوزيان عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

وتعدّ جريمة الاتجار بالأشخاص من أهم الجرائم الموجودة في العالم، وهي الثالثة بعد تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة. وسجلت تونس سنة 2022 مجموع 722 حالة اتجار بالأشخاص نصفها متأتية من الاستغلال الاقتصادي، و37 في المائة تتعلّق باستغلال أطفال في أنشطة هامشية كالتسول، حيث تبيّن أنّ نصف الذين يقع الاتجار بهم هم من التونسيين وقرابة 54 في المائة من دول أجنبية جلّهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حسب ذات المصدر.

وترتكز إستراتيجية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على 4 عناصر وهي الوقاية والحماية والملاحقة والتعاون، ويتنزل هذا اليوم التحسيسي ضمن محور الوقاية لتوعية المتدخلين بأهمية الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص.



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وسيقع تعميق هذا التكوين لاحقا لمزيد التعريف بالآلية الوطنية للإحالة، حيث تعنى دور الشباب بمرحلة تتعلق بالرصد والتوعية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتم خلالها توعية الشباب بضرورة الانتباه إلى مختلف الأنشطة التي لها علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، على غرار عقود العمل التي توفرّها مكاتب التوظيف بالخارج، والتي يوقع بموجبها الشخص على العمل مثلا بقاعة حلاقة ليجد نفسه في ما بعد حالة استغلال جنسي، كما يعتبر تشغيل طفلة في منزل حالة من حالات الاتجار بالأشخاص ويعاقب عليها القانون، وتوجد عدّة شبكات إجرامية تستغل المهاجرين غير النظاميين في الاتجار بالأشخاص أو في التشغيل القسري، حسب قيس بوزيان.

وسيتولى مديرو ومديرات دور الشباب وإطارات الشباب تحسيس فئة رواد دور الشباب الأقل من 18 سنة بالاتجار بالأشخاص، ومخاطرها والجرائم ذات العلاقة بالاتجار بالأشخاص، وسيعقب هذا اليوم التحسيسي دورات تكوينية معمقة حول الاتجار بالأشخاص.

