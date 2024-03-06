المركز الدولي للعدالة الانتقالية ينظم مؤتمرا دوليا حول الهجرة ويتوج الفائزين في مسابقة "وراء البحار"

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احتضنت تونس، اليوم الاربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي حول الهجرة، الذي نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمشاركة خبراء ومسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني من تونس، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسوريا واليمن، حسب ما بينه المركز الدولي في بلاغ له.



وكان المؤتمر مناسبة تم خلالها توزيع جوائز للفائزين في مسابقة "وراء البحار" الموجهة لشباب تونس ولبنان وليبيا، الذين هجروا مواطنهم لأسباب سياسيّة أو اجتماعيّة او اقتصاديّة، وذلك من خلال مشاركة تجاربهم الخاصّة في شأن الهجرة على شكل شهادة قصيرة مكتوبة.





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وتضمنت قائمة المتوّجين في المسابقة كل من ريان منصور (لبنان) وجويل الشيخ (لبنان) وناي غزة ( لبنان) وعلي عمر ( ليبيا) وآية الشريكي ( تونس) وعبد المحسن الظاهر ( لبنان).



وقال عضو لجنة التحكيم والباحث في علم الاجتماع، محمد الجويلي، في تصريح اعلامي "ان المؤتمر يهدف الى منح الفائزين في المسابقة فرصة مشاركة تجاربهم والمساهمة بأفكارهم من أجل الوقوف على حلول لأزمة الهجرة.



وقال ان اللقاء، الذي حضره خبراء من عدة بلدان، تضمن حوارا حول انسنة الهجرة من خلال التطرق الى تجارب شخصية ترتبط بالهجرة مؤكدا الحاجة الملحة الى التعبير بطريقة الكتابة عن المهاجرين من خلال نصوص وقصص تروي عذابات هذه الفئة لأنها طريقة تعمّق المعرفة والهوية.



واعتبر المتحدّث أنه من المهم النظر الى المهاجرين كبشر يجب أن يتمتّعوا بالحقوق الأساسية التي تدعو اليها المنظمات الدولية مشدّدا على أن المنظور الحقوقي والانساني الدولي هو الأسلم في معالجة وضع هؤلاء المهاجرين.



وسيتولى المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة جمع شهادات الفائزين في كتابٍ يُنشر باللّغات الإنقليزيّة والعربيّة والفرنسيّة بغاية التحسيس بقضايا المهاجرين الحالمين، فحكايات الهجرة هي حكاية انسان حالم بغد أفضل.



