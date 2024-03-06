المهدية: أنشطة صحية مكثفة وعيادات طبيّة متنوعة في مختلف الدوائر الصحية بالجهة

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تشهد جميع الدوائر الصحية بولاية المهدية أنشطة صحية مكثفة متنوعة العيادات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمهدية، سمير بودوارة، اليوم الأربعاء في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وبيّن بودوارة أن الإطارات الطبية شرعت في تنظيم تظاهرة "مارس الأزرق" لتقصي سرطان القولون، إلى جانب تقصي الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والأمراض الصدرية والتي تعرف تطورا هاما من حيث أعداد المصابين في تونس بالتوازي مع ارتفاع كلفتها على المجموعة الوطنية.

وقال، في هذا الصدد، إن القوافل الصحية تعنى بالتقصي ورفع العينات إلى جانب عنصر التثقيف الصحي للتقليص من المصابين بهذه الأمراض عبر التشجيع على الرياضة والأكل الصحي، موضحا أن هذه العيادات تتضمّن رفع العينات والتحاليل، وعند تأكد إصابة أحد الأشخاص تتم متابعته من قبل أطباء المعدة سواء بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية أو بالمستشفى المحلي بقصور الساف.



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وكشف المتحدث أن شهر الصيام سيشهد قوافل صحية وعيادات قارة ليلية لتقصي أمراض السكري وضغط الدم إلى جانب أمراض أخرى، مشيرا إلى أنّه تم تخصيص شهر فيفري المنقضي لعيادات تقصي سرطان عنق الرحم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري.

وأضاف أن شهر جانفي شهدحملات مكثفة لتقصي ضعف البصر لدى التلاميذ ما أفضى إلى كشف 5000 حالة بمعتمدية سيدي علوان فقط، إلى جانب تسجيل اضطرابات في البصر لدى عدد من التلاميذ بكلّ من ملولش وأولاد الشامخ وشربان وهبيرة، مؤكدا أن كل تلميذ ظهرت لديه مشكلة في البصر يجري تأمين نظارة طبية لفائدته يتسلمها بالمؤسسة التربوية التي ينتمي إليها.