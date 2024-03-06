قفصة: وزيرة الشؤون الثقافية "الوزارة ستتخد جملة الاجراءات العاجلة للتسريع في انجاز عدد من المشاريع المعطلة"

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أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي أن الوزارة ستتخد جملة الاجراءات العاجلة للتسريع في انجاز عدد من المشاريع المعطلة والتي من بينها اعادة صيانة قاعة السينما بالمركب الثقافي ابن منظور ليكون جاهزا قبل الموسم الثقافي الصيفي اضافة الى انجاز مشروع دار الثقافة بالمتلوي.

وقالت الوزيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "هناك تقصير في انجاز هذه المشاريع من قبل المقاولات التي اخلت مثلا في عملية بناء دار الثقافة بالمتلوي" مشيرة الى انه سيتم تحميل المسؤولية لمن قام بهذا الاخلال.

واشارت إلى ان الوزارة ستعمل على تهيئة وتنظيف المتحف الاثري الموجود قرب الاحواض الرومانية باعتبار خصوصيته ولما يحتويه من معالم أثرية مهمة مضيفة كذلك انه سيتم دعم مستثمر بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة بهدف إحياء انشطة وتظاهرات ثقافية به.

ولفتت حياة قطاط قرمازي إلى أن ولاية قفصة تزخر بموروث ثقافي وتاريخي ثري وجب تثمينه والتعريف به مبينة في السياق ذاته ان هناك مشروع من قبل وزارة الشؤؤون الثقافية لتصنيفه ضمن لائحة التراث العالمي وذلك بمعاضدة عدد من مكونات المجتمع المدني.



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ابراهيم