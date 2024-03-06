زغوان: وفاة عامل بمصنع الآجر بالمنطقة الصناعية ببئر مشارقة إثر حادث شغل

لقي عامل بمصنع الآجر بالمنطقة الصناعية ببئر مشارقة محطة من ولاية زغوان حتفه، صباح اليوم الأربعاء، وذلك إثر تعرضه إلى حادث شغل أدى إلى وفاته على عين المكان.وتعود أسباب الحادث، حسب المعاينات الأولية التي قامت بها مصالح تفقدية طب الشغل بزغوان، إلى جر الهالك من طرف ناقلة المواد الأولية دون ذكر تفاصيل أخرى.وفي سياق متّصل، صرّح مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه بإذن من النيابة العمومية، تم نقل الهالك إلى المستشفى الجهوي بزغوان لعرضه على التشريح وتحديد أسباب الوفاة، مع تحرير محضر عدلي بخصوص الحادث.