وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية

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بحث وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، في لقاء جمعه، أمس الثلاثاء، في ختام زيارته إلى روما، بوزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا الفيرا كالدرون، آفاق التعاون بين تونس وايطاليا في مجال استقبال اليد العاملة والكفاءات من قبل الطرفين مقترحا دعم الفرص للتونسيين من أبناء العائلات المفقرة ومحدودة الدخل، حسب بلاغ نشر، اليوم الأربعاء، على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



ودعا خلال زيارة إلى دار التونسي إلى مزيد العمل على تمثيل تونس أحسن تمثيل وتسخير امكانياتهم وطاقاتهم خدمة لتونس وإعلاء رايتها في الخارج. كما تولّى تكريم ثلّة من الاطارات التّونسية العاملة بإيطاليا، داعيا إياهم إلى المزيد العمل والتميّز من أجل تونس.





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ودعا من ناحية أخرى،الملحقين الاجتماعيين العاملين بإيطاليا، خلال جلسة عمل معهم إلى مزيد العمل والمثابرة والقرب من أبناء تونس بالخارج وسرعة الاستجابة لطلباتهم ومزيد الاحاطة الاجتماعية بهم، مذكّرا بضرورة التنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بما يخدم الجالية التونسية بالخارج.



وكان لمالك الزاهي زيارة الى أحد المؤسسات السياحية الدامجة للأشخاص ذوي الاعاقة بروما رفقة وزيرة الاعاقة الايطالية الساندرا لوكاتالي، اطلع خلالها على تجربة هذه المؤسسة في مجال تشغيل هذه الفئة.



يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أدّى زيارة عمل إلى روما (ايطاليا) من 4 الى 6 مارس الجاري.