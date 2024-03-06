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توزر: تنصيب المجلس الجهوي بإشراف والي الجهة وبحضور كافة الاعضاء

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 12:13 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم خلال انعقاد جلسة بمقر ولاية توزر، صباح اليوم الأربعاء، تنصيب المجلس الجهوي بحضور كافة الاعضاء من قبل والي الجهة محمد أيمن البجاوي، وبرئاسة العضو الأكبر سنا هشام مباركي.

وعرض والي الجهة بالمناسبة، النص الترتيبي الوارد من وزارة الداخلية بخصوص تنصيب المجالس الجهوية، وقال أن تونس تتطلع من خلال تجربة الحكم القاعدي، عبر تركيز المجالس المحلية والجهوية والغرفة التشريعية الثانية (أي مجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم)، الى تحسين مستوى العيش.
وتداول أعضاء المجلس الجهوي وهم هشام مباركي (رئيس)، وإسماعيل بن علي ومنية مادي ويوسف معيطي وكريمة بوعلاق والناجي عبد المؤمن (أعضاء)، الكلمة، أعربوا فيها عن استعدادهم للعمل جنبا الى جنب مع السلطة التنفيذية لخدمة المصلحة العامة، وتوفير سبل راحة المواطن وايصال صوته.


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