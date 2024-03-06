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وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع بداية من اليوم في صرف المنح العائلية لفائدة الاطفال دون 6 سنوات

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 13:37 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستشرع بداية من اليوم الاربعاء في صرف دفعة واحدة من المنح العائلية لفائدة الأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات الخاصة بأشهر ديسمبر 2023 و شهري جانفي وفيفري 2024 حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وأضافت الوزارة أن هذه المنح ستشمل 156243 من الأطفال المنتمين الى 110915 عائلة منتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي".


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