المنستير: وزيرة التجارة وتنمية الصادرات تتخذ جملة من إجراءات لفائدة الجهة استعدادا لشهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61dd21b36af914.12738886_jlfqgpokimhne.jpg width=100 align=left border=0>

أدت مساء اليوم كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات زيارة إلى مقر الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير للاطلاع عن كثب عن وضعية التزويد بالمواد الاستهلاكية الكبرى، وتقدم تركيز نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك استعدادا لشهر رمضان.



وأعطت الوزيرة تعليمات إلى كافة الهياكل المتدخلة للإسراع بتوزيع الحصة المخصصة إلى ولاية المنستير من مادة السكر خلال شهر رمضان والبالغة 619 طنا وفق ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، مشيرا إلى أنّهم انطلقوا اليوم في توزيع 40 طنا من السكر المدعم على تجار الجملة من مجموع الـ619 طنا التي سيتواصل طيلة شهر رمضان ضخها.

وأذنت الوزيرة بضخ كميات إضافية من الحليب نصف الدسم المدعم بمسالك التوزيع وخاصة بالمساحات التجارية الكبرى بولاية المنستير بداية من نهاية الأسبوع الجاري إذ تبلغ حاجيات ولاية المنستير من الحليب 60 ألف لتر يوميا غير أنّها تحصل يوميا على قرابة 40 ألف لتر من الحليب نصف الدسم المدعم فقط.



...



ودعت المطاحن إلى مضاعفة بداية من نهاية الأسبوع الجاري لكميات الفرينة الرفيعة التي سيقع ضخها خلال شهر رمضان الكريم بالجهة والتي تشهد إقبالا عليها خاصة من قبل مهني المخابز غير المصنفة ومحلات صنع المرطبات ومحلات صنع الزلابية حسب ذات المصدر.

وكانت الوزيرة اطلعت قبل ذلك على سير العمل بمقر الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير حيث عقدت جلسة عمل بحضور والي المنستير خصصت لاستعراض البرنامج الجهوي للمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان، والتزويد بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، والأسعار المتداولة للمواد الاستهلاكية الكبرى كالدجاج واللحوم البيضاء والحمراء، ومدى تقدم الاستعدادات لتركيز نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك التي تفتح أبوابها غرة رمضان حسب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات.

وأدت الوزيرة إثر ذلك زيارة ميدانية إلى مساحة تجارية واقعة قبالة ساحة السلام بالمنستير، ومساحة تجارية أخرى في العقبة بالمنستير أين اطلعت على عملية التزويد بهذه المساحات التجارية الكبرى والمواد التي تشهد طلبا كبيرا من قبل المستهلك والمواد الناقصة حاليا كمادة السكر المدعم.