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وزارة التجهيز تعين عمر السعيداني رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

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Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 20:00 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن تكليف،عمر السعيداني، بمهام رئيس مدير عام شركة النهوض بالمساكن الإجتماعية.

وصدر قرار تعيين السعيداني على شكل الأمر عدد 135 لسنة 2024 بالرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2024 ، علما شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية تعد باعثا عقاريا عموميا وقد احدثت سنة 1977 للمساهمة في تجسيم سياسة الدولة في مجال السكن الاجتماعي.


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