وزير الخارجية يتحادث بجدة مع نظيره الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65699c8d2dbd98.34537866_hlinpkfjgmqeo.jpg width=100 align=left border=0>

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، المنعقد بمدينة جدّة (المملكة العربيّة السعودية).



وثمّن الوزيران خلال اللقاء، نجاح القمّة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر مطلع شهر مارس الجاري، وفق بلاغ لوزارة الخارجيّة.





...



كما مثّلت المحادثة مناسبة، لمتابعة اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش قمة الغاز، وفرصة للتباحث بشأن جملة من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



ويترأس عمّار، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك اليوم في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والذي خصص لبحث العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود لوضع حدّ لمعاناة الأشقّاء الفلسطينيين في غزة وكل فلسطين.