الدورة الخامسة لصالون تونس الحروفية: لمسات تشكيلية تونسية بروح فلسطينية

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تتواصل بالفضاء الثقافي البلدي "سانت كروا" في المدينة العتيقة بالعاصمة فعاليات الدورة الخامسة من صالون تونس للحروفية، وهي دورة كانت افتتحت يوم 23 فيفري الماضي وتتواصل إلى غاية 31 مارس الحالي تحت شعار "الحروفية تحدّ دائم".



هذه التظاهرة التي ينظمها اتحاد الفنانين التشكيليين بمساهمة من المركز الوطني لفنون الخط، سجلت مشاركة نحو 60 فنّاناً تشكيلياً، إلى جانب لوحات رسمتها أنامل 20 خطاطاً من المركز الوطني لفنون الخط.





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ولئن تعدّ الكتابة أسلوبا للتعبير عن الواقع كالأعمال الروائية مثلا، فإن الفن التشكيلي يوظّف الحروف ليشكّل لوحات ذات قيم جمالية وبصرية تسرّ الناظرين وحبلى برسائل ذات مضامين إنسانية خالصة على غرار عدد من اللوحات المعروضة في هذا الصالون حيث جمعت بين الأصالة والحداثة وعبّرت عن الوجع الفلسطيني عندما اختار بعض الفنانين تشكيل عبارة "غزّة"، فيما اختار البعض الآخر رسم القدس والمسجد الأقصى والعلم الفلسطيني، فيما جمع فنان تشكيلي آخر بين البعد الديني والروحي وبين الهوية الفلسطينية عندما شكّل بالحروف سورة "الإسراء، وقد استُخدمت في هذه اللوحات الفنية تقنيات مختلفة كالرسم والحفر والنحت واللصق.



واستلهم بعض الفنانين التشكيليين من الحرف للمناداة بالحرية. وحملت بعض اللوحات بعدا روحيا ودينيا عندما أعاد أصحابها تشكيل آيات من القرآن الكريم.



ويتميّز صالون تونس للحروفية بتوظيف المشاركين للخطوط الهندسية كالانحناءات والمربعات، مع المزاوجة بين جمالية الشكل الهندسي والألوان، فتشكّلت منها نصوصا مقروءة وأضفت عليها في الآن ذاته ألقًا وسحرا وجمالا، فلا تمل عين الناظرين من تأملها.



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