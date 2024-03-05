بنزرت: تركيز حضيرة إنجاز اشغال الجزء الرئيسي لجسر بنزرت الجديد في افريل المقبل ( والي الجهة)

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ستنطلق عملية تركيز حضيرة إنجاز اشغال الجزء الثاني والرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد خلال شهر افريل المقبل، على ان تتواصل وفق الصفقة الدولية المتفق عليها مع المقاولات الصينية المكلفة، 38 شهرا .



وشدد والي بنزرت سمير عبد اللاوي، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، على جلسة عمل قطاعية خصصت لمتابعة نسق تقدم الاشغال الفنية والادارية للمشروع ككل ،على اهمية تعبئة الجهود بين جميع الاطراف والهياكل المسؤولة لاتمام الاشغال سواء منها الجزئين الاول والثالث او الثاني في الابان، والمواعيد التي تم التعهد بها والاعلان عنها، مع العمل على إنهائها قبل المواعيد، ووفق كراسات الشروط الفنية المعتمدة لتخفيف الضغط المروري على الجسر المتحرك وتحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية والحضارية الكبرى للمشروع .



وشدد والي بنزرت سمير عبد اللاوي، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، على جلسة عمل قطاعية خصصت لمتابعة نسق تقدم الاشغال الفنية والادارية للمشروع ككل ،على اهمية تعبئة الجهود بين جميع الاطراف والهياكل المسؤولة لاتمام الاشغال سواء منها الجزئين الاول والثالث او الثاني في الابان، والمواعيد التي تم التعهد بها والاعلان عنها، مع العمل على إنهائها قبل المواعيد، ووفق كراسات الشروط الفنية المعتمدة لتخفيف الضغط المروري على الجسر المتحرك وتحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية والحضارية الكبرى للمشروع .

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كما تناولت جلسة العمل بحضور مصالح الادارة الجهوية للتجهيز و أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيسة وحدة التصرف حسب الاهداف لمشرو ع الجسر الجديد وبلدية بنزرت ،الاتفاق على إعادة إيواء 3عائلات محدودة الدخل قاطنة في مساكن على طول مسار الجسر وراجعة بالملكية للاجانب ستتم إزالتها، وذلك بتضافر كل الجهود بين مصالح الدولة وعدد من المتطوعين من هياكل المجتمع المدني.

يشار الى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد وضع حجر أساس مشروع جسر بنزرت الجديد يوم 25 جويلية 2022، وتبلغ كلفته المالية الأولية 750 مليون دينار، وهو من المشاريع المهيكلة الجاري إنجازها بالجهة، ويتوزع فنيا على 3 أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم.