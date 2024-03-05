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ضبط ثلاثة عناصر تكفيرية صادرة في شأنها أحكام سجنية (الحرس الوطني)

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Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 17:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت دوريات تابعة لمصالح التوقي من الارهاب والوحدات الاستعلاماتية بأقاليم الحرس الوطني بباجة وأريانة وبنزرت، من ضبط ثلاثة عناصر تكفيرية مفتش عنها من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي" .

وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن العناصر التي تم القبض عليها، صادرة في شأنها أحكام سجنية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات سجنا، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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