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بطولة القسم الوطني "أ' للكرة الطائرة - مرحلة التتويج- برنامج مقابلات الجولة الثامنة

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Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 15:34 قراءة: 0 د, 15 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة المقررة السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر:
قاعة عيسى بن نصر-
الاولمبي القليبي / النجم الساحلي
قاعة بوسالم -
...

مولدية بوسالم / س.سيدي بوسعيد
قاعة البجاوي –صفاقس-
النادي الصفاقسي / الترجي الرياضي


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