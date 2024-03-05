بطولة القسم الوطني "أ' للكرة الطائرة - مرحلة التتويج- برنامج مقابلات الجولة الثامنة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة المقررة السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر:

قاعة عيسى بن نصر-

الاولمبي القليبي / النجم الساحلي

قاعة بوسالم -



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مولدية بوسالم / س.سيدي بوسعيد

قاعة البجاوي –صفاقس-

النادي الصفاقسي / الترجي الرياضي