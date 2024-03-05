بطولة القسم الوطني "أ' للكرة الطائرة - مرحلة التتويج- برنامج مقابلات الجولة الثامنة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة المقررة السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر:
قاعة عيسى بن نصر-
الاولمبي القليبي / النجم الساحلي
قاعة بوسالم -
قاعة عيسى بن نصر-
الاولمبي القليبي / النجم الساحلي
قاعة بوسالم -
مولدية بوسالم / س.سيدي بوسعيد
قاعة البجاوي –صفاقس-
النادي الصفاقسي / الترجي الرياضي
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