وزير الداخلية يشرف على إفتتاح أشغال "الندوة الدولية لتقيم العمليات التكتيكية"

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أشرف وزير الداخلية كمال الفقي صباح اليوم الثلاثاء على إفتتاح أشغال "الندوة الدولية لتقييم العمليات التكتيكية" والتي تتواصل إلى يوم 7 مارس الجاري بتونس العاصمة .

وتنتظم هذه الندوة من قبل الادارة العامة لوحدات التدخل بالأمن الوطني وبحضور مختلف الوحدات الخاصة التابعة للوزارة ومن عدة دول أجنبية وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية .

وأكّد الوزير في كلمة بالمناسبة على سياسة الإنفتاح التي أصبحت تنتهجها وزارة الداخلية إيمانا منها بمدى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول في سبيل تطوير المستوى الفني للوحدات التكتيكية لمجابهة العدو المشترك المتمثل في الإرهاب.





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وشدد كمال الفقي على حرص القيادات الأمنية بوزارة الداخلية على تنفيذ وضمان سبل نجاح مثل هذه التظاهرات التي من شأنها تعزيز التعاون و تبادل الخبرات في مجال مكافحة الارهاب.

