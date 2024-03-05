قابس : استكمال ارساء اللامركزية والغرفة الثانية للوظيفة التشريعية في الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم

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احتضنت اليوم مدينة قابس يوما اعلاميا مع اعضاء المجالس الجهوية حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وبين عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في هذا الملتقى الاقليمي الذي ضم ولايات الاقليم الخامس وهي قابس ومدنين وتطاوين وقبلي أنه من المنتظر أن يتم في الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم استكمال ارساء كل المجالس.

وبين المنصري في تصريح أدلى به لوسائل الاعلام أنه سيتم غدا الأربعاء 06 مارس الجاري تركيز المجالس الجهوية لتنطلق في مباشرة مهامها مضيفا أن كل مجلس جهوي مطالب بانتخاب عضو يمثله بمجلس الاقليم

واشار في هذا الصدد الى أن ذلك يتطلب تقديم ترشحات يومي 7 و8 مارس للهيئة الفرعية للانتخابات التي يرجع لها المترشح بالنظر وتضمين ملف الترشح عدد من الوثائق من بينها البطاقة عدد 3 مضيفا انه سيتم يوم 13 مارس اجراء الانتخابات واختيار عضو عن كل مجلس جهوي بمجلس الاقليم.



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وبين المنصري أنه ورغم عدم وجود فراغ تشريعي فانه من الضروري اصدار قانون ينظم العلاقة بين مختلف المجالس مشيرا الى ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم هو غرفة ثانية لها نفس امتيازات مجلس نواب الشعب وصلاحياته تتمثل في النظر في مخططات التنمية الوطنية.

يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم اليوم الثلاثاء 5 ملتقيات اقليمية بكل اقليم (5 اقاليم) مع اعضاء المجالس الجهوية وبحضور اعضاء هيئة الانتخابات لعرض المراحل القادمة المتعلقة بكيفية انتخاب اعضاء مجالس الاقاليم وانتخاب اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم والاستعدادات اللازمة لذك لاسيما شروط الترشح وفق ما اعلنته الهيئة

ل.ح