قبلي: انجاز مشاريع دعم البنية التحتية لعدد من المسالك الريفية

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فرغت الادارة الجهوية للتجهيز بقبلي، من انجاز عدد من المشاريع الرامية الى دعم البنية التحتية لعدد من المسالك الريفية باعتمادات تناهز مليون و700 الف دينار، شملت مسلكي فج الريح (بطول 5ر03 كلم) والمنصورة (بطول 5ر2 كلم) من معتمدية قبلي الشمالية، ومسلك الدبابشة من معتمدية سوق الاحد (بطول 5ر5 كلم(، وفق ما اكده المدير الجهوي نبيل الوحيشي لصحفي "وات"

واضاف ذات المصدر انه تم الشروع في تقييم طلب العروض لتدعيم 03 مسالك اخرى تشمل مسلكي الصابرية الشرقية (على طول 5ر6 كلم) وبشني (بطول 6 كلم) من معتمدية الفوار، اضافة الى مسلك حزامية رجيم معتوق (بطول 25ر02 كلم) وسيتم الشروع في انجازهم حال فتح الاعتمادات



وقال انه تم تحقيق "تقدم كبير" في انجاز المسلك الرابط بين معتمدية الفوار والمشروع الفلاحي المحدث الكائن على بعد 40 كلم جنوبي المعتمدية، حيث تم القبول النهائي للقسط الاول من المشروع الممتد على طول 20 كلم باعتمادات تقدر ب4 مليون دينار، في حين تجاوزت نسبة تقدم اشغال القسط الثاني من هذا المسلك (بطول 20 كلم)، 95 في المائة وباعتمادات تفوق 9 مليون دينار.



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واكد انه تم الشروع في عملية التغليف السطحي لمسلك جمنة الظاهر من معتمدية قبلي الجنوبية (بطول 10 كلم)، وانطلقت اشغال دعم مسلك جنعورة المساعيد من ذات المعتمدية (بطول 7ر08 كلم) واعطاء الاذن بانطلاق الاشغال لمشروع تهيئة الطريق المحلية 795، المعروفة بطريق "استفطيمي" الرابطة بين مدينة قبلي ومعتمدية سوق الاحد (بطول 15 كلم)، وباعتمادات ناهزت ال800 الف دينار.

