المشاركون في اليوم الدراسي "نحو رؤية مستقبلية لتنمية مستدامة "يوصون ببعث لجنة تنسيق صلب رئاسة الحكومة تعنى بالمشاريع الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anpe2017.jpg width=100 align=left border=0>

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته أمس الاثنين، الوكالة الوطنية لحماية المحيط حول "رؤية مستقبلية لتنمية مستدامة" بضرورة بعث لجنة في صلب رئاسة الحكومة تعنى بتأثيرات المشاريع الكبرى على البيئة .



كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والشركاء في صنع القرار بهدف إيجاد حلول لمختلف العوائق عند دراسة الملفات.





...



وشددوا على أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير المعتمدة حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة لحماية المحيط والتحول الإيكولوجي.



كما حث المشاركون على ضبط الأدوار والمسؤوليات والمهام لكل وحدة أو منظمة تنشط في المجال البيئي من أجل تفادي تداخل الأدوار.

ودعوا الى تنمية التشبيك في المجال البيئي (تنظيم لقائات ... بعث منصات رقمية ...شراكات ..)



وطالبوا بإحداث آليات تواصل وتبادل معلومات عبر بعث منصات تواصل تساعد على تبادل المعلومات والتطبيقات الهامة المتعلقة بالمسائل البيئية بشكل سريع وناجع .



وفي الختام، أوصوا بضرورة تنمية قدرات وكفاءات الوكالة الوطنية لحماية المحيط عن طريق حلاقات التكوين المستمر والاستئناس بالتجارب العملية، فضلا عن ضبط كراسات شروط لمكاتب الدراسات المتخصصة في مجال التأثيرات على البيئة.