انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببني مطير وعين دراهم وببوش والمناطق المجاورة

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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببني مطير وعين دراهم وببوش والمناطق المجاورة مساء الاثنين 4 مارس 2024 .



ويعود هذا الخلل في توزيع المياه ، إلى عطب مفاجئ طرأ مساء يوم الاثنين على قناة جلب المياه قطر 300مم بين سد بني مطير ومحطة المعالجة ببني مطير نتيجة الانزلاق الأرضي بالطريق الجهوية رقم 65 مما انجر عنه

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الرابعة عصرا من نهار الثلاثاء 5 مارس 2024 بعد استكمال أشغال الإصلاح.



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