دورة اينديان ويلز الامريكية للتنس للماسترز : انس جابر تستهل مشاركتها بملاقاة المتاهلة من الروسية ميرا اندريفا والامريكية كاتي فولينيتس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e6dd102a28b6.10042550_neqlophgmkjif.jpg width=100 align=left border=0>

تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر مشاركتها بدورة اينديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة التي تقام من 6 الى 17 مارس الجاري بمجموع جوائز مالية قدرها 9,258,080 دولار بملاقاة المتاهلة من المباراة التي ستجمع اليوم الثلاثاء بين الروسية ميرا اندريفا المصنفة 38 عالميا والامريكية كاتي فولينيتس المصنفة 131 عالميا.



وستكون انس جابر المصنفة سادسة عالميا معفاة من خوض الدور الاول للجدول الرئيسي.





...



يذكر ان انطلاقة أنس جابر في الموسم الرياضي الجديد لم تكن موفقة بعد خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، ومن الدور ربع النهائي لبطولة أبوظبي الاماراتية ذات الـ 500 نقطة ومن الدور الثاني لبطولة الدوحة القطرية للماسترز من فئة 1000 نقطة قبل ان تعدل عن المشاركة في دورة دبي للتنس ذات 1000 نقطة التي اقيمت من 18 الى 24 فيفري الماضي بسبب اوجاع على مستوى الركبة.