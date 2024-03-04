البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاثنين:

في قاعة اريانة

شبيبة المنازه - الملعب النابلي 58-78

في قاعة حلق الوادي



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نجم حلق الوادي - الزهراء الرياضية 77-60

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية 101-51

في قاعة سوسة

النجم الساحلي - شبيبة القيروان 65-63

في قاعة المنستير

الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي 93-87



الترتيب ن ل



1-الاتحاد المنستيري 32 16

2-النادي الافريقي 30 16

3-النجم الساحلي 26 16

4-نجم حلق الوادي 25 16

5-شبيبة القيروان 24 16

6-النجم الرادسي 23 15

7-الملعب النابلي 21 16

8-شبيبة المنازه 20 15

9-الدالية الرياضية بقرمبالية 19 16

10-الزهراء الرياضية 16 16