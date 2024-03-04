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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 21:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاثنين:
في قاعة اريانة
شبيبة المنازه - الملعب النابلي 58-78
في قاعة حلق الوادي
...

نجم حلق الوادي - الزهراء الرياضية 77-60
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية 101-51
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - شبيبة القيروان 65-63
في قاعة المنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي 93-87

الترتيب ن ل

1-الاتحاد المنستيري 32 16
2-النادي الافريقي 30 16
3-النجم الساحلي 26 16
4-نجم حلق الوادي 25 16
5-شبيبة القيروان 24 16
6-النجم الرادسي 23 15
7-الملعب النابلي 21 16
8-شبيبة المنازه 20 15
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 19 16
10-الزهراء الرياضية 16 16


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