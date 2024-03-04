البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاثنين:
في قاعة اريانة
شبيبة المنازه - الملعب النابلي 58-78
في قاعة حلق الوادي
في قاعة اريانة
شبيبة المنازه - الملعب النابلي 58-78
في قاعة حلق الوادي
نجم حلق الوادي - الزهراء الرياضية 77-60
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية 101-51
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - شبيبة القيروان 65-63
في قاعة المنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي 93-87
الترتيب ن ل
1-الاتحاد المنستيري 32 16
2-النادي الافريقي 30 16
3-النجم الساحلي 26 16
4-نجم حلق الوادي 25 16
5-شبيبة القيروان 24 16
6-النجم الرادسي 23 15
7-الملعب النابلي 21 16
8-شبيبة المنازه 20 15
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 19 16
10-الزهراء الرياضية 16 16
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 283381