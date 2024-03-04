وزير الدفاع الوطني يكرّم العسكريين المشاركين في القضاء على عناصر إرهابية بمرتفعات القصرين

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كرّم وزير الدفاع الوطني عماد مميّش مساء الاثنين عددا من العسكريين الذين شاركوا في العملية المشتركة التي تم تنفيذها يوم 27 ديسمبر الماضي بمرتفعات ولاية القصرين بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي وأسفرت عن القضاء على ثلاثة إرهابيين وحجز أسلحة وذخيرة ومتفجّرات.



وتم تكريم العسكريين خلال موكب انتظم بنادي الضبّاط لمختلف الجيوش ببنزرت وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ اعلامي.





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وعبّر وزير الدفاع الوطني خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة عن شكره وتقديره للأعمال البطولية التي يقدّمها عناصر الجيش الوطني واعتزاز كل التونسيين والمؤسسة العسكرية بأبطالها الذين اختاروا الإقدام والشجاعة لدحر الإرهاب.

واشار عماد مميّش إلى أن هذا النجاح النوعي يؤكد من جديد الكفاءة القتالية والأهبة والاستعداد لدى العسكري التونسي الغيور على وطنه بفضل صدق عزيمته واندفاعه لحماية كل شبر من ترابه بكل شجاعة وتفان وكفاءة مشهود بها.

ودعا الوزير العسكريين إلى مواصلة توخّي الحذر وملازمة اليقظة والحيطة والبقاء على استعداد دائم للتصدي لخطر الارهاب وذلك بتكثيف التكوين والتدريب الذي يتلاءم مع جميع أشكال التهديدات.

يذكر ان الوحدة المُختصّة للحرس الوطني ولواء القوّات الخاصّة للجيش الوطني مدعُومة بوحدات جيش الطيران تمكنت يوم 27 ديسمبر الماضي من القضاء على ثلاثة إرهابيين بجبال القصرين وحجز عدد من الأسلحة والذخيرة والمُتفجرات.وتم ذلك إثر عمل استخباراتي ميدانى مُشترك بين وحدات من الحرس الوطني ونظيراتها من الجيش الوطني.



