ندوة ببن قردان حول الاستثمار في الطاقات المتجددة ضمن فعاليات احياء الذكرى الثامنة لملحة بن قردان

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تحت عنوان "استثمر في بن قردان" انتظمت اليوم الاثنين بمدينة بن قردان ندوة علمية حول الاستثمار في الطاقات المتجددة هي الثانية ضمن النشاط العلمي المبرمج في فعاليات احياء الذكرى الثامنة لملحمة بن قردان بعد ندوة اولى اهتمت بالشركات الاهلية ويوم محلي للمبادرة الخاصة.

ومثلت ندوة الاستثمار في الطاقات المتجددة فرصة لابراز ان بن قردان من المناطق المهمة القادرة على ان تكون منصة للربط بين تونس وليبيا في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة .

وقبل التطرق الى موضوع الندوة تم اطلاع المشاركين على جانب من المشهد التنموي ببن قردان وما حظيت به من مشاريع كبرى منذ سنة 2016 بقيمة جملية تجاوزت 200 مليون دينار ومنها بالاساس تهيئة شبكة الطرقات والعناية بمداخل المدينة وانجاز محطة للفحص الفني للعربات وفسحة شاطئية وقاعة للرياضات الجماعية ومركب ترفيهي ورياضي سارة الموثق الى جانب تهيئة مركز التربصات والاصطياف وإنجاز قسط من المساكن الاجتماعية لفائدة 70 عائلة وقسط اخر ستنتفع به 120 عائلة.

كما تم انجاز منطقة صناعية استوفت وحدتين صناعيتين اجراءات الانتصاب بها فيما أعطيت وعود بالبيع لعدد اخر من المنتصبين. ويتقدم انجاز المنطقة اللوجستية والانطلاق في انجاز مركب ثقافي متكامل، به مكتبة عمومية تقدمت بنسبة 80 بالمائة ودار ثقافة انطلقت اشغالها وانجاز محطة تطهير ومحطة للضغط العالي للكهرباء تقدمت بنسبة 70 بالمائة ومنصة للحوم الحمراء وتهذيب احياء وانجاز مكتبة عمومية بالعامرية.



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وفي اطار اشغال ندوة الطاقات المتجددة تناول المتدخلون الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي في ظل العجز الطاقي بتونسالذي بلغ 4600 الف طن مكافئ نفط سنة 2021 بسبب ارتفاع الاستهلاك مقابل تراجع الموارد ليستعرض المحاضر فتحي حمد المدير الجهوي لوكالة التحكم في الطاقة بسوسة عناصر هذه الاستراتيجية واهدافها في التخفيض من الطلب على الطاقة الاولية ب30 بالمائة سنة 2030 والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء الى 35 بالمائة في نفس السنة اي ما يوافق تركيز قدرة اضافية بحوالي 4300 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وابرز ان بلوغ هذا الهدف يستوجب انجاز حوالي 500 ميغاواط سنويا على امتداد 8 سنوات القادمة باستثمارات تفوق مليار دينار سنويا، مشيرا الى ان البرنامج الوطني لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بين 2022 و2025 يهدف الى بلوغ 4194 ميغاواط.

كما تم في اطار اشغال الندوة استعراض استعمالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر في الصناعة والنقل دون ان يكون لها تاثير سلبي على البيئة والتذكير بحوافز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتقديم تجارب ناجحة في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة احدهما مشروع بجزيرة جربة لانتاج الطاقة الشمسية به 1900 لوحة شمسية و4 محولات بطاقة 250 وات لكل محول ومستثمر اخر يعمل في شركة اجنبية يعتزم انجاز مشروع نوذجي ببن قردان الاول من نوعه لانتاج الميتانول الاخضر .