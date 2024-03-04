المنستير: غرة رمضان انطلاق نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة 30عارضا (المدير الجهوي)

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تفتح نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك أبوابها بمقر قصر المعارض الدولي بالمنستير يوم غرة رمضان وتتواصل 15 يوما من الساعة العاشرة صباحا وإلى حدّ الساعة الرابعة مساء وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.

ويشارك في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك مبدئيا ما عدده 30 عارضا وعارضة من بينهم حوالي 10 من الحرفيات والحرفيين لبيع الخضر والغلال والتمور، والسمك، والدواجن ومشتقاتها، والحليب ومشتقاته، والمواد الغذائية، ومواد التنظيف، والقهوة، والعسل، ومواد العولة.

وسيقع خلال شهر رمضان على مستوى الجهة ضخ حوالي 620 طن من مادة السكر، وما معدله 250 كغ يوميا من مادة القهوة في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك علاوة على كميات القهوة التي ستوفرها 10 وحدات لقلي القهوة بالجهة حسب أحمد المثلوثي.

وضبطت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتنسيق مع المصالح الرقابية بالجهة برنامجا جهويا رقابيا خلال شهر رمضان على مستوى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين والأسواق البلدية والمخابز على أن تشمل الرقابة في النصف الثاني من رمضان الأيام التجارية بالمنستير وقصر هلال وجمال والمقاهي والمحلات المفتوحة للعموم.



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وكانت نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك انطلقت خلال السنة الماضية في يومها الأوّل 23 مارس 2023 بمشاركة قرابة 17 عارضا وعارضة.