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فتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة فتاة قاصر بالمستشفى الجامعي بقابس (مصدر قضائي)

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 19:46 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفاد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس، فوزي درغام، عشية اليوم الاثنين، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة فتاة قاصر أصيلة الحامة تبلغ من العمر 15 سنة كانت مقيمة بالمستشفى الجامعي بقابس.

وبيّن درغام أن النيابة العمومية قد أذنت بعرض جثة الهالكة على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي بقابس من أجل التشريح وتحديد أسباب الوفاة، كما أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي في ظروف وملابسات وفاة الطفلة المذكورة، وكلّف أحد قضاة التحقيق بالبحث ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

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يشار إلى أن الهالكة تدرس بالتاسعة أساسي بإحدى المؤسسات التربوية بالحامة، وقد أقدمت بتاريخ 17 جانفي 2024 بمعية زميلة لها على تناول كمية متفاوتة من دواء الفئران حسب التحريات الأولية لباحث البداية، وقد تم نقلهما على جناح السرعة للمستشفى الجامعي بقابس لتلقي الإسعافات اللازمة،ولتغادر الطفلة الأولى المستشفى في ذت اليوم، في حين تم الاحتفاظ بالطفلة الهالكة بهذه المؤسسة الاستشفائية منذ ذلك التاريخ.


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