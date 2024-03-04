هيئة الانتخابات تنشر الوثائق المطلوبة للترشّح لعضوية مجلس الإقليم

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نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على صفحتها الرّسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الوثائق المطلوبة للترشّح لعضويّة مجلس الإقليم قصد تمثيل المجلس الجهوي.



وتتمثّل الوثائق المطلوبة، في تعمير استمارة ترشّح (تتضمّن الإسم واللقب وتاريخ الولادة والعنوان والبريد الالكتروني والدّائرة الانتخابية المترشّح عنها والمجلسين المحلّي والجهوي المنتمى إليهما)، الى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر، وتصريح على الشّرف بخلوّ المترشّح من الموانع القانونية، وبطاقة عدد 3 (لم يمض على تاريخ تسليمها 3 أشهر خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام).





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وقد نشرت الهيئة على صفحتها نموذجا من استمارة الترشّح ومن التصريح على الشّرف.



يذكر أن هيئة الانتخابات، أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها مساء أول أمس السبت، ببيت الحكمة بقرطاج، عن تركيبة 24 مجلسا جهويا إثر اجراء القرعة الخاصة بها في جميع ولايات الجمهورية خلال نهار السبت، تحت اشراف عدد من أعضاء مجلس الهيئة والمسؤولين بالهيئات الفرعية.