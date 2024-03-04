وزارة النقل: تاجيل اضراب النقابة الخصوصية لديوان البجرية التجارية والموانئ الى يوم 18 افريل

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أعلنت وزارة النقل عن تأجيل الإضراب الذي دعت اليه النقابة الخصوصية لديوان البحرية التجارية والموانئ، المزمع تنفيذه يوم الخميس 7 مارس 2024، الى يوم الاثنين 18 أفريل 2024.



وأضافت الوزارة ، في بلاغ لها، ان التاجيل تقرر إثر جلسة صلحية انعقدت اليوم بمقر الادارة العامة لإدارة نزاعات الشغل و النهوض بالعلاقات المهنية.





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وحضر الجلسة عن الطرف الإداري كل من المتصرفة المفوضة و ممثل وزارة النقل، وشارك في الجلسة عن الطرف النقابي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بقسم الدواوين والمنشآت العمومية والكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان الديوان