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وزارة النقل: تاجيل اضراب النقابة الخصوصية لديوان البجرية التجارية والموانئ الى يوم 18 افريل

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 17:03 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت وزارة النقل عن تأجيل الإضراب الذي دعت اليه النقابة الخصوصية لديوان البحرية التجارية والموانئ، المزمع تنفيذه يوم الخميس 7 مارس 2024، الى يوم الاثنين 18 أفريل 2024.

وأضافت الوزارة ، في بلاغ لها، ان التاجيل تقرر إثر جلسة صلحية انعقدت اليوم بمقر الادارة العامة لإدارة نزاعات الشغل و النهوض بالعلاقات المهنية.

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وحضر الجلسة عن الطرف الإداري كل من المتصرفة المفوضة و ممثل وزارة النقل، وشارك في الجلسة عن الطرف النقابي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بقسم الدواوين والمنشآت العمومية والكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان الديوان


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