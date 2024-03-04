نبيل عمّار يترأس الوفد التونسي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّاربتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، الوفد التونسي المشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيلتئم بجدة غدا الثلاثاء



وسيخصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، لبحث العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود لوضع حدّ لمعاناة الأشقّاء الفلسطينيين في غزة وكل فلسطين.





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وسيُجري الوزير، على هامش الاجتماع ، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

