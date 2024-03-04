Babnet

نبيل عمّار يترأس الوفد التونسي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65699c8d2dbd98.34537866_hlinpkfjgmqeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 16:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّاربتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، الوفد التونسي المشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيلتئم بجدة غدا الثلاثاء

وسيخصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، لبحث العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود لوضع حدّ لمعاناة الأشقّاء الفلسطينيين في غزة وكل فلسطين.

...

وسيُجري الوزير، على هامش الاجتماع ، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283360


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*