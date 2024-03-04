توزر: عولة شهر رمضان .. موروث غذائي توظفه حرفيات مجمع "الامل" للكسب المادي والحفاظ على التغذية السليمة

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تزدحم على منضدة مطبخ الحرفية حنان ردادي من منطقة الشتاوة بمدينة توزر المواد الغذائية التي تعدّها خصيصا لشهر رمضان، مخصّصة بعضها للاستهلاك الذاتي والبعض الآخر للترويج قبل وخلال شهر رمضان، كجزء من موروث غذائي تحافظ عليه وتوظفه من أجل الكسب المادي ليدر مداخيل لعائلتها وعائلات مجموعة أخرى من الحرفيات المنخرطات بمجمع التنمية الفلاحية الأمل.



بوسائل تقليدية ومواد طبيعية دون مواد حافظة، تعدّ حنان ردادي مجموعة من الأطعمة والمواد الغذائية المتنوعة التي تجد رواجا في السوق في مثل هذه المناسبات، وفي حديثها عن تجربتها لصحفية "وات" تقول الحرفية إنها سعت الى استثمار وحسن توظيف كافة المهارات التي ورثتها عن والدتها والمتعلقة بالطعام الصحي المتوارث في جهة الجريد، من ذلك تجفيف الأطعمة بشكل طبيعي على غرار الفلفل المملح، والهريسة التقليدية، والبهارات التي تحتوي على 40 مكونا تطحن معا، وكذلك تجفيف الخضروات الورقية التي قد لا تكون متوفرة على امتداد العام مثل"الكرفس"، الى جانب طحن الفلفل الأحمر لاستعماله في مختلف الاكلات، وإعداد البسيسة بمكونات طبيعية تقليدية سواء بالشعير أو القمح وكذلك بالنسبة للدرع، واعداد شربة الشعير وشربة القمح المخلوطة بالبقول الجافة.

وتتابع حنان قولها إن "هذه الأطعمة بمكوناتها البسيطة أصبحت مطلوبة لدى العائلات في شهر رمضان على وجه الخصوص نظرا لإقبال الاسر الى أطعمة تقليدية طبيعية بيولوجية ذات مذاق خصوصي في شهر رمضان وذات قدرة على منح الجسم نشاطا كامل أيام الصيام".



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من جانبها، أبرزت عائشة العلوي المنخرطة بمجمع التنمية الفلاحية "الامل" أن منتوج حرفيات المجمع المتنوع تعزز بمنتجات الماشية التي تربيها أغلب نساء منطقة الشتاوة وخاصة منهن المنخرطات بالمحمع، حيث يتم إعداد الحليب المخثر واللبن والزبدة الطبيعية من حليب الماعز والأغنام، وأغلبها موجّه للاستهلاك الذاتي بسبب صغر حجم القطيع وقلة الموارد العلفية، مؤكدة أنّه في حال توفّرت الاعلاف فإن نساء المنطقة قادرات على توفير كميات محترمة توجه للسوق على غرار بقية المنتجات.

وأشارت عائشة إلى أن الاستعداد للشهر المبارك في توزر لا يقتصر على اعداد الأطعمة وتخزينها أو اقتنائها بل يشمل ترتيب البيت وتنظيفه وتحضير الاواني الخاصة بهذا الشهر، حتى تتمكن ربات البيوت من تخصيص الوقت اللازم للمطبخ والعبادة والتخفيف من أعباء الترتيب اليومي، في قولها.