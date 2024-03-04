Babnet

كرة اليد - الاعتماد على تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو انطلاقا من الجولة الثالثة لمرحلتي التتويج وتفادي النزول لبطولة قسم النخبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6251aaebe5b3a4.77051055_ikjohgflnqmep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 16:01 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين عن اعتماد تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو بصفة تدريجية انطلاقا من الجولة الثالثة لمرحلتي التتويج وتفادي النزول في بطولة قسم النخبة وفي كل مقابلات المرحلة الختامية للبطولة والكأس.


واضافت انه تقرر ايضا على اثر اجتماع انعقد اليوم الاثنين بين رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي برئيس وأعضاء الادارة الوطنية للتحكيم لبحث سبل تحسين آداء الحكام والمراقبين الفنيين وتفادي أكبر قدر ممكن من الأخطاء المؤثرة تنظيم تربص لحكام النخبة نهاية الأسبوع الحالي لتقييم المرحلة السابقة والعمل على الارتقاء بمردود الحكام الى افضل المستويات الممكنة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283352


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*