كرة اليد - الاعتماد على تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو انطلاقا من الجولة الثالثة لمرحلتي التتويج وتفادي النزول لبطولة قسم النخبة

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين عن اعتماد تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو بصفة تدريجية انطلاقا من الجولة الثالثة لمرحلتي التتويج وتفادي النزول في بطولة قسم النخبة وفي كل مقابلات المرحلة الختامية للبطولة والكأس.





واضافت انه تقرر ايضا على اثر اجتماع انعقد اليوم الاثنين بين رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي برئيس وأعضاء الادارة الوطنية للتحكيم لبحث سبل تحسين آداء الحكام والمراقبين الفنيين وتفادي أكبر قدر ممكن من الأخطاء المؤثرة تنظيم تربص لحكام النخبة نهاية الأسبوع الحالي لتقييم المرحلة السابقة والعمل على الارتقاء بمردود الحكام الى افضل المستويات الممكنة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي.