الداخلية : تفكيك شبكة دولية مختصة في الاتجار بالأقراص المخدرة

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فككت وحدات الأمن بنابل شبكة دولية مختصة في الاتجار بالأقراص المخدرة واحتفظت بخمسة أشخاص وباشرت قضية عدلية في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق إجرامي بغاية المسك والنقل والعرض والاتجار بأقراص مخدرة"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.



وأوضح البلاغ في هذا الشأن أن وحدات فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بنابل تمكنت من رصد قدوم سيارة، على متنها 3 أشخاص، قصد تسلم كمية "هامة" من الأقراص المخدرة وتهريبها، وذلك إثر توفر معلومات مفادها وجود شبكة مُختصة في مجال ترويج الأقراص المخدرة وتهريبها نحو بلد مجاور.





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وأضاف أنه بالتحري في شأنهم تبين أن أحدهم محل تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العدلية بالحمامات من أجل ترويج المخدرات.



وذكر المصدر ذاته أن الوحدت ضبطت شخصين آخرين في منزل تسوغته هذه المجموعة، وتبين أن أحدهما محل تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات من أجل ترويج المخدرات.



كما حجزت مبلغا ماليا "هاما" من العملة التونسية من عائدات الترويج، و12150 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة.



وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق إجرامي بغاية المسك والنقل والعرض والإتجار بأقراص مخدرة " ومواصلة الأبحاث.