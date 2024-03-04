أنس جابر تحافظ على المركز السادس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

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حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين وذلك للأسبوع الثامن عشر على التوالي.

وكانت انس جابر تخلفت عن دورة دبي للتنس ذات 1000 نقطة التي اقيمت من 18 الى 24 فيفري الماضي بسبب اوجاع على مستوى الركبة. وستعود هذا الاسبوع الى ملاعب الكرة الصفراء من خلال المشاركة في دورة اينديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة المقررة من 6 الى 17 مارس الجاري بمجموع جوائز مالية قدرها 9,258,080 دولار.



ولم يطرا اي تغيير على صدارة التصنيف العالمي حيث لم يشهد أي تغييرات في المراكز ال10



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الأولى التي تتصدرها البولونية إيغا شفيونتيك.

وكانت أبرز التغييرات هي ارتقاء البريطانية كاتي بولتر 22 مرتبة دفعة واحدة لتتواجد في التصنيف 27 عالميا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة سان دييغو.

كما تقدمت الأمريكية إيما نافارو بثلاثة مراكز لتتواجد في التصنيف 23 عالميا، بعد وصولها لنصف نهائي نفس البطولة.



وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:



اللاعبة النقاط

1 - البولونية ايغا شيانتيك 10105

2- البيلاروسية آرينا سابالينكا 8725

3- الأمريكية كوكو غوف 6975

4- الكازاخستانية ايلينا ريباكينا 6848

5- الأمريكية جيسيكا بيغولا 5050

6- التونسية أنس جابر 4173

7- التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 4070

8 - الصينية كينوين زهينغ 4040

9- اليونانية ماريا ساخاري 3565

10- اللاتفية ايلينا أوستابينكو 3548

