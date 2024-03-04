تطاوين: فقرات شعرية وألوان من الفروسية أثثت فعاليات الدورة 13 لمهرجان بني مهيرة للألعاب الشعبية

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تابع جمهور غفير داخل قصر عون الخيمة الشعرية التي أثثها عدد كبير من الشعراء الشعبيين من مختلف جهات الجنوب قدموا قصائد تجاوب معها الحاضرون، ضمن فعاليات الدورة 13 من المهرجان الوطني للألعاب الشعبية الذي اختتمت فعالياته أمس الاحد.



وقد شارك عدد كبير من شباب المنطقة في مختلف ورشات الالعاب الشعبية وفي أدوارها التمهيدية والنهائية تعلقا بخصوصيات هذه الالعاب الشعبية الاصيلة من حيث بساطتها واعتمادها على اللياقة البدنية والخفة والروح الرياضية العالية.

واستقطبت فقرة السباق الوطني للقدرة والتحمل الذي نظمته الجامعة التونسية لرياضات الفروسية بالشراكة مع الاتحاد المهني المشترك للخيول في اليوم الثاني للدورة، جماهير غفيرة لما تحتله الفروسية في ربوع الجهة من اهتمام ومتابعة من قبل الاناث كما الذكور.



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وقد شارك في هذا السباق الذي جرى على أربع مسافات تمتد أولاها على 20 كلم والثانية على 40 كلم والثالثة على طول 60 كلم وأطولها على مسافة 80 كلم تمت تهيئتها تهيئة تامة لقيت استحسان المشاركين الفرسان الذين جاؤوا من ولايات بنزرت وتونس ومنوبة واريانة ونابل وسوسة وصفاقس وقبلي ومدنين وتطاوين وفق ما افاد به عضو الاتحاد المهني المشترك للخيول نجيب شريوط مراسل "وات" في الجهة.



وبالتوازي مع هذه الفقرة الهامة جرت مسابقات في ما يعرف "بالعقد" وهو عبارة عن مجموعة من الفرسان الذين يتسابقون متلاصقين امام الجمهور لما يزيد عن 300 متر تقريبا في اكثر من مرة لابراز تناسق السباق وجمالية اللوحة.

وشهد المهرجان أيضا مشاركة عدد كبير من هواة الصيد البري من الجهة وخارجها في مسابقة الرماية التي تم تنظيمها وفاز بمرتبتها الأولى عبدالرزاق الحفيان.



وكانت مدينة بني مهيرة عاشت في الأيام الماضية على وقع رقصات وأغان وألحان فرق الفنون الشعبية التونسية وفرقة درج الليبية وتنشيط نوادى الشباب المتنقل وعدد ممن طلبة المعهد العالي للفنون والحرف الذين شاركوا برسم جداريات كبرى تؤرخ لفعاليات هذه الدورة الثالثة عشرة من مهرجان بني مهيرة.