جندوبة: بلدية بني مطير تغلق الطريق الموصلة الى السدّ بسبب انزلاق ارضي

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أغلقت بلدية بني مطير من ولاية جندوبة، صباح اليوم الاثنين وبشكل كامل، الطريق الجهوية رقم 65 الموصلة الى السدّ، وذلك بعد ان توسّعت مخاطر الانزلاق الأرضي الذي جدّ مساء السبت وحال دون استعماله من قبل وسائل النقل، وفق ما أكدته الكاتبة العامة لبلدية المكان اكرام شلّو الجدّ لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.



ودعت بلدية المكان رواد السدّ ومتساكني الجهة ومستعملي الطريق، منذ مساء السبت المنقضي، الى السير على الارجل في انتظار صيانة الانزلاق، وفق ذات المصدر.

وكانت البلدية قد ركّزت يوم أمس الاحد حواجز مانعة لاستعمال الطريق وعلامات محذّرة من خطورة الطريق، وذلك بعد ان عاينت المصالح المختصة مخاطر الانزلاق الذي شمل عرض الطريق وحواشيه الترابية والممتدة الى المجال الغابي.



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يذكر ان الطريق الموصلة الى مدينة بني مطير في الاتجاهين، محل إعادة تهيئة جزئية منذ اشهر وان المكان الذي جد به الانزلاق غير مدرج ضمن برنامج إعادة التهيئة والصيانة، وهو ما يستوجب القيام بجملة من الإجراءات وصولا للقيام بتدخلات تضمن صيانته واعادته الى وضعه الطبيعي.